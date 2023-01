File fuori dai forni crematori | le immagini che raccontano il Covid in Cina

Il Fatto Quotidiano

'I visti per affari, turismo, cure mediche, transito e affari privati in generale saranno sospesi per i Media Usa: foto satellitari mostranoai crematori in Cinadi personedai ...di personedai crematori che aspettano di entrare con i loro cari uccisi dal Covid. Sono le immagini satellitari shock pubblicate in esclusiva dal Washington Post. Le foto riguardano sei ... Covid, Washington Post pubblica immagini choc dalla Cina: file di persone fuori dai crematori Le autorità continuano a negare la gravità della situazione, Pechino si indigna per le restrizioni a cui sono sottoposti i viaggiatori che provengono dalla Cina. Ma le immagini satellitari pubblicate ...File di persone fuori dai crematori che aspettano di entrare con i loro cari uccisi dal Covid. Sono le immagini satellitari choc pubblicate in esclusiva dal Washington Post. Le foto ...