“Festa da Selma” | il messaggio in codice su Twitter per l’assalto al Parlamento brasiliano

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 10 gennaio 2023) La “m” al posto della “v” per rendere meno evidente i propositi di questa organizzazione via social. E il gioco è fatto. Le rivolte in Brasile (in pieno stile Capitol Hill) sono state partorite sui social. Da TikTok a Telegram, passando per tutte le altre piattaforme presenti sul web. Ma suc’è stata l’apoteosi con al genesi di un trending topic che, solo all’apparenza (visto quanto accaduto domenica 8 gennaio), è stato utilizzato come grimaldello per pianificare e condividere con gli altri sostenitori di Jair Bolsonaro (che nel frattempo aveva lasciato il Paese) quella manizione violenta contro l’elezione di Inácio Lula alla Presidenza brasiliana. In che modo? Richiamando tutti alla “da“. LEGGI ANCHE > Il ruolo dei social network nell’organizzazione delal ...