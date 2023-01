Ferrari | spaventoso incidente per il padre di Sainz nella Dakar | ecco le sue condizioni

(Di martedì 10 gennaio 2023) RIAD (ARABIA SAUDITA) - Brutto2023 per CarlosSr, tre volte vincitore della competizione edel pilota di Formula 1 in forza alla, che nel corso della nona ...

Corriere dello Sport

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Brutto incidente nella Dakar 2023 per Carlos Sainz Sr, tre volte vincitore della competizione e padre del pilota di Formula 1 in forza alla Ferrari, che nel corso della nona tappa si è ribaltato con l'auto su cui gareggiava insieme a Lucas Cruz. Il sessantenne spagnolo e il collega Lucas Cruz si sono ribaltati finendo da una duna a testa in giù a bordo di una Audi RS - Q e - tron 2.