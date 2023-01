Ferrari per Le Mans | ufficiali i piloti | c' è anche Giovinazzi - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Quattroruote

Il Cavallino Rampante ha ufficializzato i due equipaggi del Fia World Endurance Championship: Antonio Giovinazzi punta di ...Annunciata la data, il 14 febbraio,la presentazione della675 , la monoposto chiamata a cancellare le delusioni della veloce, ma fragile F1 - 75, il Cavallino Rampante sembra abbia finalmente scelto il luogo dell'evento: ... Ferrari - Ecco gli equipaggi per il Mondiale Endurance - Quattroruote.it Ferrari ha ufficializzato i due equipaggi con i quali disputerà la stagione 2023 nella classe Hypercar del Campionato del Mondo Endurance FIA ...per il Capodanno in piazza De Ferrari e per le altre iniziative collegate. Piciocchi ha chiesto di poter integrare la risposta in seconda battuta ma la minoranza non ha accordato la possibilità ...