Ferrari F1 2023 | svelato il luogo della presentazione

Formula1 Web Magazine

Dal primo shakedown della 499P dello scorso luglio, abbiamo lavorato senza sosta coinvolgendo i piloti della famiglia. La decisione relativa ai nomi non è solo funzionale alle gare che ...C'era il "quando", ma mancava il "dove". Annunciata la data, il 14 febbraio, per la presentazione della675 , la monoposto chiamata a cancellare le delusioni della veloce, ma fragile F1 - 75, il Cavallino Rampante sembra abbia scelto il luogo dell'evento: Charles Leclerc e Carlos Sainz, ... Il calendario ufficiale di presentazione delle monoposto F1 2023 La Ferrari ha scelto i sei piloti che guideranno le due splendide Hypercar 499P nel campionato Endurance, denominato WEC, e nella 24 Ore di Le Mans. Una sfida inedita ed esaltante quella che ...Ferrari ha annunciato oggi i propri equipaggi per il FIA WEC 2023. La scuderia di Maranello, che tornerà sulla scena delle grandi gare per prototipi con la nuova 499P Hypercar ibrida, si è ...