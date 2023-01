Ferrari - Ecco gli equipaggi per il Mondiale Endurance

Leggi su quattroruote

(Di martedì 10 gennaio 2023) A 64 giorni dall'inizio del, laha ufficializzato i sei piloti che guideranno la 499P nella classe Hypercar. I campioni del mondo in carica della classe GTE-Pro - Alessandro Pier Guidi e James Calado - correranno sulla vettura #51 insieme ad Antonio Giovinazzi. Sulla #50 troveremo invece Antonio Fuoco, Miguel Molin e Nicklas Nielsen. Ritorno in grande stile. già passato mezzo secolo dall'ultima volta che unatagliava il traguardo di una garanella classe regina. E ce lo ricorderà quel numero 50 stampato sulle fiancate della Rossa #50 che sarà affidata al trio Fuoco, Molin, Nielsen. Gliper questa nuova avventura rappresentano un mix tra esperienza, talento, resistenza e velocità, tutti elementi irrinunciabili per affrontare il ...