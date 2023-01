Ferrara non ha dubbi | “Il Napoli è come la Juve degli ultimi anni!”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 10 gennaio 2023) Questa sera, a DAZN per il post partita di Bologna-Atalanta, il parterre di opinionisti presentava nomi importantiLuca Toni e Ciro. Negli studi dell’emittente televisiva oltre, all’ex difensore delè stato intervistato anche Gabriel Omar Batistuta che ha manifestato il suo tifo per ilnella corsa Scudetto.(Photo by Simone Arveda/Getty Images) Messi o Maradona? Frecciata dia Cassano L’ex difensore del, Ciro, ha parlato anche del percorso dell’Argentina ai Mondiali ed è stato interrogato sul grande dibattito che in queste settimane sta spopolando in Argentina dopo la vittoria dell’Albiceleste: più forte Maradona o Messi? La risposta di, ex compagno di ...