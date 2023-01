Ferirono chef napoletano a Ibiza | tre uomini beccati per traffico di droga

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Squadra Mobile della Questura di Padova, coadiuvata da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” e dalle Mobili di Udine, Rimini, Trieste, Gorizia, Milano, e dei Commissariati di Jesolo (Venezia) e Tolmezzo (Udine), ha eseguito 18 misure cautelari personali, di cui tre in carcere, due di arresti domiciliari e 13 di obbligo di dimora a cittadini italiani e stranieri indagati a vario titolo diillecito di cocaina, hascisc e marijuana. Gli indagati sono residenti in varie località della provincia di Padova, e in quelle di Udine, Rimini, Venezia, Trieste, Gorizia, e Milano. Tre di loro sono accusati pure di tentato omicidio e porto illegale di armi da fuoco, in relazione a una sparatoria avvenuta adnel giugno 2021, Antonio Amore,, rimase gravemente ...