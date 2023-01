Fedez a Chiara Ferragni | “Stasera si scopa” | la risposta di lei è a tono

ilmessaggero.it

non sono però gli unici ad essersi fatti sentire sui social , a distanza di giorni, infatti, arriva anche Marina Di Guardo , la mamma dell'imprenditrice digitale che ha attaccato ...Siparietto traFerragni . Il rapper ha voluto rendere la moglie protagonista di uno scherzo. Dotato di una tastiera con le immagini dove, spingendo il pulsante, una voce registrata pronuncia la parola ... Chiara Ferragni, lo scherzo di Fedez sul sesso e la risposta (epica) che non ti aspetti. E impazza il gossip s La storia di Valentina e Stefano continua a far discutere. Il racconto che ha dato inizio alla prima puntata di C'è posta per te, andata in onda lo scorso sabato 7 gennaio, e che ...Via social, Fedez ha mostrato l'ennesimo scherzo fatto a Chiara Ferragni: la reazione dell'imprenditrice è da Oscar.