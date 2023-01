Federica Pellegrini sulla presunta gravidanza | Tutto falso | non è nelle nostre priorità

(Di martedì 10 gennaio 2023)ha smentito i rumorssua: la notizia si era diffusaultime ore attraverso Di Più e Dagospianon è incinta: l'ex nuotatrice ha smentito le voci che la volevano in attesa di un figlio. La notizia, rilanciata anche da Di Più e Dagospia, si era diffusaultime ore sui social. La, in un'intervista rilasciata a Repubblica, ha affermato che per il momento lei e il marito Matteo Giunta, non ci stanno pensando. Federcae il suo suo allenatore Matteo Giunta si sono sposati lo scorso 27 agosto 2022 a Venezia, i due sono tra i prossimi protagonisti di Pechino Express, il programma che li ha visti viaggiare tra l'India, il Borneo malese …

ilgazzettino.it

incinta: nelle scorse ore è circolata la notizia della possibilità che l'ex campionessa di nuoto possa essere in L'articoloincinta La risposta dell'ex ...è incinta I rumors si rincorrono La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, e non solo, e ieri ha finalmente risposto. Un modo criptico, ma neanche troppo, per mettere a ... Federica Pellegrini incinta Il dettaglio della notte di Capodanno alle Maldive con Matteo Giunta Dopo la luna di miele alle Maldive gli ammiratori ci sperano, sebbene per la campionessa veneta e il marito Matteo Giunta ci siano in ballo altri progetti. Ad ogni modo, la Divina ci scherza sui socia ...Dopo le voci relative all’ipotetica gravidanza di Federica Pellegrini, anche Chiara Ferragni è finita nel mirino del gossip che, oggi, la vorrebbe pronta per il terzo figlio. Ebbene sì, secondo gli es ...