Federica Pellegrini smentisce la gravidanza | “Un figlio non è nelle nostre priorità Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Qualcosa di nuovo sta davvero per arrivare ma non è certo ildi cui tanto si parla.e il marito Matteo Giunta smentiscono le indiscrezioni riportate ieri dai giornali, secondo cui la coppia sarebbe in attesa del suo primo. È stata proprio l’ex campionessa olimpionica di nuoto a fare chiarezza in un’intervista per la Repubblica. Alla domanda riguardo ai gossip sulla presuntae l’arrivo di un bebè larisponde: “Ma va, non ci stiamo proprio pensando”. Quindi ha aggiunto che: “Non è. Cida”. Tra questi ce ne sarebbero: “Almeno tre e tutti ...

Corriere

Così, in un'intervista a Repubblica , smentisce le voci secondo cui starebbe aspettando un figlio dal compagno Matteo Giunta. E allora sentiamo di che progetti si tratta: 'Sto ...Leggi Anchee Matteo Giunta finalmente in luna di miele La nuova vita da donna sposata Dalle nozze ad ora non è cambiato molto pere Matteo Giunta che già convivevano da un ... Federica Pellegrini, il gossip manda in tilt la rete: «Un bebè per la Divina»Lei smentisce: «Incinta Non lo sono» Federica Pellegrini incinta Lei smentisce le voci sulla sua presunta gravidanza affermando di avere altri progetti in mente ...I rumors che vedono Federica Pellegrini in dolce attesa, non accennano a placarsi. Dopo le voci degli ultimi giorni sulla campionessa italiana di nuoto, che ...