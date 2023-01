Federica Pellegrini | “Macché figlio | vogliamo aprire un’Academy”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) –e il marito, Matteo Giunta, aspettano un? “Ma va, non ci stiamo proprio pensando”. Lo diceintervistata da “Repubblica” tagliando corto sul tormentone più recente che la riguarda. Ma il progetto di unc’è? “Non per ora. Non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare, almeno tre e tutti importanti. Sto lavorando a un paio di idee che mi riguardano, una di tipo, diciamo così, letterario e l’altra di prodotto. Ci tengo perché sono entusiasmanti e perché spero portino un messaggio positivo. Non posso aggiungere altro per ora”. “Con Matteo invecemettere su una nostra Academy del nuoto per i più giovani, non sarà a Verona, ma in un luogo a noi molto caro, un po’ casa nostra. Vorremmo partire ...