Federica Pellegrini | “Macché figlio | non è priorità Voglio creare Academy per giovani nuotatori”

Leggi su sportface

(Di martedì 10 gennaio 2023) “Se aspettiamo un? Ma va, non ci stiamo proprio pensando. Per ora non è nelle nostre. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare, almeno tre e tutti importanti”. Così, in un’intervista a Repubblica, smentisce le voci secondo cui starebbe aspettando undal compagno Matteo Giunta. E allora sentiamo di che progetti si tratta: “Sto lavorando a un paio di idee che mi riguardano, una di tipo letterario e l’altra di prodotto. Ci tengo perché sono entusiasmanti e perché spero portino un messaggio positivo. Non posso aggiungere altro per ora. Con Matteo invece vogliamo mettere su una nostradel nuoto per i più. Non sarà a Verona, ma in un luogo a noi molto caro, un po’ casa nostra. Vorremmo partire quando ...