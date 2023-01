Federica Pellegrini | Io e Matteo ci sentiamo ancora 16enni

Corriere

Leggi Anchee Matteo Giunta finalmente in luna di miele La nuova vita da donna sposata Dalle nozze ad ora non è cambiato molto pere Matteo Giunta che già convivevano da un ...La campionessa non tornerà in vasca per le Olimpiadi del 2024.lo ha ribadito in un'intervista a Repubblica: "So che sarebbe un bel titolo, ma non è così" Dopo il ritiro , a fine agosto, lasi è sposata con Matteo Giunta , suo ex ... Federica Pellegrini, il gossip manda in tilt la rete: «Un bebè per la Divina»Lei smentisce: «Incinta Non lo sono» Federica Pellegrini incinta Lei smentisce le voci sulla sua presunta gravidanza affermando di avere altri progetti in mente ...Federica Pellegrini è schietta: "Non sono incinta, non è nei programmi per ora" Federica Pellegrini non è incinta. Mentre circolano le voci sui social, scatenate dalle foto della notte di Capodanno al ...