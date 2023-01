Federica Pellegrini incinta? «Vi dico la verità» Il gossip e la risposta

(Di martedì 10 gennaio 2023) Da quando ha detto addio alle competizioni,si sta godendo la vita e l'amore con Matteo Giunta che ha sposato la scorsa estate a Venezia. La coppia è volata alle Maldive per una luna di miele. Tanti anni sono stati quelli che l'ex nuotatrice ha trascorso in piscina; prima aveva degli orari precisi mentre adesso sta assaporando ogni momento della giornata senza impegni. Da quando hanno pronunciato il fati"si, lo voglio" nella splendida cornice della Chiesa di San Zaccaria a Venezia, ilsu una presunta gravidanza disi è rincorso in maniera incessante. Il settimanale DiPiù Tv riporta che poco prima di partire per le Maldive sarebbe arrivata in famiglia la conferma dell'arrivo di un figlio, notizia che sarebbe sussurrata più volte anche ...

ilgazzettino.it

Gwangju (Corea del Sud) 22/07/2019 - Campionati Mondiali di Nuoto / foto Insidefoto/Image Sport nella foto:La Repubblica ospita una lunga intervista a. Si è ...Così, in un'intervista a Repubblica , smentisce le voci secondo cui starebbe aspettando un figlio dal compagno Matteo Giunta. E allora sentiamo di che progetti si tratta: 'Sto ... Federica Pellegrini incinta Il dettaglio della notte di Capodanno alle Maldive con Matteo Giunta Federica Pellegrini smentisce le voci: "Macché figlio, non è tra le priorità. Voglio creare Academy per giovani nuotatori" ...Se tu gli dici che deve chiudere, deve chiudere”. Poco dopo Francesco Vecchi aveva finalmente chiuso il servizio, scusandosi in diretta per aver sforato: “Chiedo scusa a Federica per il ritardo”.