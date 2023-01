Federica Pellegrini incinta? Lei replica su Instagram | “Solo loro sanno la verità”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Un viaggio da sogno alle Maldive e un dolce segreto da custodire? Sembra proprio chestia vivendo un momento magico e, dopo il romantico matrimonio a Venezia con il suo Matteo Giunta, potrebbe essere già pronta per allargare la famiglia. Le indiscrezioni si susseguono ed è già arrivata la primada parte della diretta interessata, che non si trattiene e commenta le voci secondo le quali sarebbedel suo primo figlio., leiUna notizia che arriva direttamente dal settimanale DiPiù:è in attesa del suo primo bambino e diventerà mamma prima dell’estate. Nessun segnale da parte della coppia, poi, fino alla risposta ironica dell’ex ...

ilgazzettino.it

Da giorni circolano indiscrezioni in merito a una presunta gravidanza di, e l'ex campionessa ha deciso di rompere personalmente il silenzio in merito alla questione.incinta La verità Dopo la sua luna di miele alle Maldive,...Cicogna in arrivo Mistero, per adesso. Ma sembra che l'indiscrezione, legata ae Matteo Giunta , abbia un fondo di verità. E, quindi, potrebbe trattarsi per davvero di una bomba se i due dovessero diventare genitori. Per loro, freschi di nozze, sarebbe la ... Federica Pellegrini incinta Il dettaglio della notte di Capodanno alle Maldive con Matteo Giunta Federica Pellegrini a La Repubblica smentisce le voci sulla gravidanza circolate nelle ultime ore: “Non ci stiamo proprio pensando, non è ...Da giorni circolano indiscrezioni in merito a una presunta gravidanza di Federica Pellegrini, e l’ex campionessa ha deciso di rompere personalmente il silenzio in merito alla questione. Dopo la sua lu ...