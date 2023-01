Federica Pellegrini e la presunta gravidanza | arriva la risposta ufficiale | ' Io incinta? Vi dico la verità'

(Di martedì 10 gennaio 2023) VERONA - Il gossip corre sul filo dei social, e a volte basta uno scatto per poter ipotizzare una notizia. Non è il caso della Divinache - dopo giorni di indiscrezioni - ha deciso ...

ilgazzettino.it

VERONA - Il gossip corre sul filo dei social, e a volte basta uno scatto per poter ipotizzare una notizia. Non è il caso della Divinache - dopo giorni di indiscrezioni - ha deciso di fare chiarezza sulla sua situazione personale. L'ex nuotatrice ha lasciato le competizioni agonistiche, e ora intende aprire un ...ROMA - Il matrimonio da favola ad agosto 2022, la luna di miele (tardiva) alle Maldive e ora protagonista insieme al neo marito di Pechino Express. La vita di, che nel 2021 a Tokyo ha disputato la sua ultima gara di nuoto, è piena di impegni. E un figlio La nuotatrice che ad agosto spegnerà 35 candeline è sempre super paparazzata con ... Federica Pellegrini incinta Il dettaglio della notte di Capodanno alle Maldive con Matteo Giunta L’ex campionessa Federica Pellegrini ha rotto il silenzio in merito alle ipotesi riguardanti la sua presunta gravidanza. Nei giorni scorsi – complice la sua luna di miele alle Maldive – si è parlato ...L'ex nuotatrice commenta le incessanti notizie di gossip che la vorrebbero mamma dopo il matrimonio con Matteo Giunta ...