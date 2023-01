Federica Pellegrini è incinta? Le sue parole

(Di martedì 10 gennaio 2023) Personaggi Tv. È impazzito in questi giorni il gossip intorno alla figura di, la campionessa di nuoto èha sposato Matteo Giunta lo scorso agosto e poco fa i due hanno trascorso la luna di miele alle Maldive. Inoltre l’ex campionessa olimpionica ha sempre ammesso che le piacerebbe avere dei figli. Lastessa ha rotto il silenzio in merito alla questione e ha confessato come stanno le cose. La sportiva ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica dove parla dei suoi progetti futuri e dello stop alla carriera da atleta. Non è mancata anche una domanda riguardo hai figli che ha sempre desiderato avere. “Non per ora. Non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare”, ha affermato, rivelando anche che lei e il marito ...

La campionessa non tornerà in vasca per le Olimpiadi del 2024.lo ha ribadito in un'intervista a Repubblica: "So che sarebbe un bel titolo, ma non è così" Dopo il ritiro , a fine agosto, lasi è sposata con Matteo Giunta , suo ex ...I rumors che vedonoin dolce attesa, non accennano a placarsi. Dopo le voci degli ultimi giorni sulla campionessa italiana di nuoto, che sarebbe incinta del marito Matteo Giunta , su Instagram , i ... Federica Pellegrini, il gossip manda in tilt la rete: «Un bebè per la Divina»Lei smentisce: «Incinta Non lo sono» Federica Pellegrini è incinta del suo primo figlio Lei e Matteo Giunta mantengono il segreto, ma su Instagram spunta un ...