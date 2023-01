AreaNapoli.it

... per la regia di Lello Serao, prodotto da Teatri Associati di/Teatro Area Nord e Interno5, ... Lo spettacolo,al testo di Eduardo, evoca le vicende della famiglia Cupiello, aprendo uno ...Il dirigente Enricoè intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione "La Domenica Azzurra", in programma ogni domenica alle 21: Tutte le news sul calciomercato e sulCalcioNapoli24.it è ... Fedele: 'Napoli, questo titolo porta male. Anno particolare, andiamo a nozze' Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte: “Quello visto domenica è un Napoli in convalescenza ed Osimhen è un trascinatore ma per me è un Napoli a due cil ...ForzAzzurri.net - Radio Marte - Fedele: "Napoli a due cilindri: c'è solo Osimhen, gli altri sono in agonia". Il dirigente sportivo, Enrico Fedele, è stato ospite a 'Forza ...