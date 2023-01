Farmacie a corto di Tachipirina e Nurofen | cosa fare

RiminiToday

Ledel riminese non sono esenti dalle criticità. Mancano fiale per aerosol, antibiotici per bambini, sciroppi per la tosse. Situazione critica anche per farmaci antiparkinsoniani e ...A causa del boom di casi di influenza australiana e di covid - 19, che comunque continua a colpire con migliaia di casi al giorno, moltesi trovano adi medicine. L'ultimo bollettino ... Farmacie a corto di antinfiammatori e antibiotici. "Evitare però scorte inutili, le alternative ci sono" Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - "La carenza di alcuni farmaci d'uso comune e stagionale continua a essere una realtà. Le difficoltà riguardano i più utilizzati antinfiammatori, antipiretici e antibi ...Scarseggiano le scorte di alcune tipologie di medicinali nelle farmacie del Sannio e si teme che la situazione possa peggiorare nei prossimi mesi. Si tratta di un'emergenza che sta ...