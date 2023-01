Farmaci | ne mancano 3 200 | dal Moment  alla Tachipirina Perché succede e come fare

piacenzasera.it

È carenza: il presidente della Federazione farmacisti italiani, Andrea Mandelli, ha detto che l'allarme si estende a oltre 3000 medicinali. Allarme: in Italia c'è una forte carenza Persiste il problema della carenza di medicinali di uso comune in Italia . ' È in atto una tempesta perfetta ': queste le parole utilizzate dalla Federazione ...Le farmacie del riminese non sono esenti dalle criticità.fiale per aerosol, antibiotici per bambini, sciroppi per la tosse. Situazione critica anche perantiparkinsoniani e antiepilettici. In molti clienti si trovano a richiedere medicinali, ... Influenza e Covid in aumento, ma non si trovano i farmaci "Mancano ... È carenza farmaci: il presidente della Federazione farmacisti italiani, Andrea Mandelli, ha detto che l'allarme si estende a oltre 3000 medicinali.Cresce l’allarme per la carenza di medicinali, in Italia e in altri Paesi europei. L’elenco dell’Aifa ne conta 3.198, tra cui Tachipirina, Moment e Neo Borocillina, e i consumatori corrono nelle farma ...