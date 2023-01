Farmaci introvabili | Moment | Tachipirinae altri 3 200 Perché succede e come fare

(Di martedì 10 gennaio 2023) Cresce l’allarme per la carenza di medicinali, in Italia e inPaesi europei. L’elenco dell’Aifa ne conta 3.198, tra cui Tachipirina,e Neoborocillina, e i consumatori corrono nellee ascorta

inItalia

...annunciato che il Paxlovid (dal 1° aprile prossimo) non sarà più incluso nel registro dei... Le scatole d'importazione sonodopo che nei giorni scorsi hanno raggiunto sul mercato ...Medicine "fantasma", isono sempre piùIn quanto alla reale portata dell'ondata di contagi in Cina, Gismondo invita alla prudenza: 'I numeri assoluti che ci arrivano dalla Cina ... Quali sono i farmaci diventati "introvabili" in Italia Covid e mali stagionali: esauriti ibuprofene, azitromicina, fluidificanti e sciroppi. I medici di base: «Ormai chiamiamo i rivenditori prima di fare le ...Tutta colpa della globalizzazione Il conflitto in atto e la crisi energetica influiscono sui materiali per il confezionamento e la catena di produzione si blocca. Le farmacie comunali sono sul piede ...