Ezio Greggio su Enzo Iacchetti | “Quello scherzo memorabile ad una cena”

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 10 gennaio 2023)edsono stati una coppia inseparabile in televisione. I due infatti rimangono la coppia più affiatata della storia di Striscia la Notizia, dove sono tornati di recente. Non sono mancati però anche gli scherzi tra di loro, come quella volta chemise in mezzo un’attrice per fingersi ex dell’amico. Nella lunga intervista al Corriere della Seraracconta: “Condovete sapere che ci guardiamo in faccia e ridiamo senza nemmeno sapere il perché. A unadi lavoro, una volta, assoldai un’attrice perché si fingesse una sua ex fidanzata davanti a tutti”. Parole che fanno capire come il clima tra i due sia goliardico anche fuori dal set del tg satirico ideato da Antonio Ricci. Il conduttore poi ...