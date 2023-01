Ex presidente Bolsonaro ricoverato in ospedale in Florida

(Di martedì 10 gennaio 2023) caption id="attachment 216680" align="alignleft" width="150" Jair/captionL'exdel Brasile, Jair, è statoin undi Orlando, in, dopo aver avvertito "forti dolori addominali". Il politico di estrema destra, che attualmente vive proprio nello stato americano, è stato trasportato d'urgenza all'Advent Health Celebration per i disturbi accusati.I suoi sostenitori si sono rifiutati di riconoscere la sua sconfitta elettorale al cospetto dell'exLuiz Inacio Lula da Silva e ieri hanno preso d'assalto il Congresso del Brasile, la Corte Suprema e il palazzo presidenziale della capitale Brasilia, una settimana dopo l'insediamento del suo avversario.

Sono due le donne forti e responsabili che si scontrano sulle manifestazioni che si sono svolte nella capitale. Regina Duarte difende l'ex: 'Quello che ha fatto per il Brasile nessuno può ...Leggi anche Opere d'arte distrutte in Brasile, danni incalcolabili Nell'attacco alle sedi istituzionali di Brasilia condotto dai sostenitori dell'exè andata persa per sempre una ...Joe Biden ha condannato le violente rivolte in Brasile mentre la Casa Bianca deve affrontare le richieste del Congresso di espellere l'ex presidente del ...I mal di pancia per Jair Bolsonaro non sono solo metaforici. L’ex presidente del Brasile ieri, all’indomani dell’assalto dei suo seguaci ai luoghi delle istituzioni del Paese, si è fatto ricoverare pe ...