EuroJackpot oggi 10 gennaio 2023 | ecco l’estrazione di stasera con i numeri vincenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 10 gennaio 2023) Estrazione10. Inizia una nuova settimana, le feste di Natale e Capodanno ormai sono alle spalle e tutti, tra studenti e lavoratori, hanno ripreso in mano la vita di sempre. Quella fatta di impegni, responsabilità. Abbiamo dato il benvenuto a un nuovo anno, al, ma nulla cambia per i giocatori perché anche, come ogni martedì che si rispetti, torna l’appuntamento fisso, puntuale e immancabile con l’, la lotteria che mette in sfida i giocatori di tutta Europa. Immancabile l’appuntamento su Il Corriere della Città che trasmette i risultati in diretta ogni martedì e venerdì. Tra pochi minuti, infatti, ci sarà su questa pagina la combinazione vincente con i 5estratti ed i 2 ...