EuroCup basket | decima giornata | programma e diretta tv

(Di martedì 10 gennaio 2023) Succedere in linea temporale alla Virtus Segafredo Bologna (vittoriosa nella scorsa stagione nella finale giocata contro i turchi del Bursaspor) non sarà certamente semplice per le tre italiane impegnate nella seconda competizione della pallacanestro del Vecchio Continente. Dopo un lungo stop deputato, anche, alle feste natalizie che hanno salutato, anche, il nuovo anno, l’torna ad animare i vari parquet internazionali mandando in scena la. In questo martedì difenderà i colori della nostra palla a spicchi Germani Brescia: i lombardi sono pronti a tuffarsi nel mare europeo, dopo le fatiche della LegaA, ospitando Joventut Badalona, la prima della classe del Girone A. Una sfida complessa, ma bellissima da vivere: ecco tutto quello che c’è da sapere su questa tornata ...

Gazzetta delle Valli

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Brescia - Badalona , sfida valida come decima giornata della2022/2023 di. Dopo tre settimane di inattività a causa delle feste natalizie, torna finalmente la seconda competizione europea, e lo fa con una sfida subito spettacolare. Gli uomini di ......00 Inter - Parma- EUROLEAGUE 19:00 Monaco - Olympiacos 19:00 Crvena Zvezda - Real Madrid 20:00 Berlin - Milano Visualizza Euroleague20:30 Paris Basketball - Ankara 20:30 ... Basket, EuroCup: Germani Brescia-Joventut Badalona « Gazzetta ... Il risultato in diretta live di Brescia-Badalona, sfida valida come decima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Dopo tre settimane di inattività a causa delle feste natalizie, torna finalmente ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Brescia-Badalona, decima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket ...