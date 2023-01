Euro in Croazia | i prezzi volano Pane e burro più cari del 30%

(Di martedì 10 gennaio 2023) La maggior parte degli aumenti riguarda arrotondamenti che in molti casi superano di molto la logica della conversione, con rindal 5 fino al 20 per cento rispetto aiprecedenti l'introduzione della moneta unicapea. Per questo molti commercianti, ristoratori e anche alcune catene di supermercati sono stati accusati dalla stampa di aver approfittato del cambio della valuta L'articolo proviene da Firenze Post.

Con l'arrivo dell'volano i prezzi in. Entrato a far parte dell' Eurozona a partire dal primo gennaio il Paese sta facendo i conti con l'impennata dei pezzi determinata dall'adozione della moneta unica. ...Puntata di "Neureka - I rapporti Roma - Bruxelles, l'inflazione e l'entrata dellanell'" di martedì 10 gennaio 2023 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Tonia Mastrobuoni (... Croazia, rincari con l'euro | Ultimatum governo: entro venerdì riportare prezzi a prima della moneta unica I commercianti croati sono stati criticati dagli acquirenti e da alcuni gruppi di tutela dei consumatori per il presunto aumento dei prezzi in seguito al passaggio del Paese alla moneta comune dell’Un ...La Croazia, che il primo gennaio è entrata a far parte dell'Eurozona con l'adozione della moneta unica, registra una forte impennata dei prezzi.