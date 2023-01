Estorsioni e droga | blitz in Puglia | 15 arresti

(Di martedì 10 gennaio 2023) Dall'alba è in corso un'operazione dei carabinieri di Maglie in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Lecce: provvedimento di arresto per 15 persone (di cui 12 già in carcere ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

... a vario titolo, i reati di associazione per delinquere armata, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio,, con l'aggravante del metodo mafioso, nonché porto e ...... cui sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere armata, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio,, con l'aggravante del metodo ... Droga, armi, estorsioni: raffica di arresti nel Salento, 12 persone in carcere Sono 15 gli arrestati in seguito ad un blitz da parte della Sezione Operativa del Nor della Compagnia di Maglie, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. L’operazione, scattata all’ ...Quindici arresti con accuse che vanno dal tentato omicidio alle estorsioni. Dalle prime luci dell’alba è in corso un’attività di indagine con l’esecuzione di ...