Estate 2022 | la più calda mai registrata in Europa

(Di martedì 10 gennaio 2023) Diciamo la verità: ce n'eravamo accorti da soli passando un'dal pinto di vista del caldo e della siccità davvero terribile; oggi arriva anche il responso della scienza. La temperatura media nel mondo nelè stata di 1,2 gradi superiore rispetto al periodo pre-industriale (1850-1900). Lo rivela il rapporto Global Climate Highlightsdi Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione europea. L'Accordo di Parigi sul clima prevede di mantenere la temperatura sotto 2 gradi dalla media 1850-1900, e la Cop26 di Glasgow ha abbassato questa soglia a 1,5 gradi. Invece, sempre secondo i dati rilasciati dal rapporto GCHdi Copernicus, la concentrazione media dell'anidride carbonica nell'atmosfera nelè stata di 417 ppm (parti per milione), 2,1 ppm in più rispetto all'anno ...

L'estate del 2022 è stata la più calda mai registrata in Europa. Questo mentre la concentrazione di anidride carbonica è la più alta da oltre 2 milioni di anni. E' quanto viene fuori dal rapporto basato sui dati rilevati dal sistema satellitare dell'Unione Europea e pubblicato oggi rileva anche che quella appena trascorsa è stata la quinta estate più calda su scala globale. Prima del 2022 gli anni più caldi erano stati il 2016, 2020, 2019 e 2017. Non c'è mai stato in Italia un anno caldo come il 2022 da quando vengono registrate le temperature, cioè dall'anno 1800.