Estate 2022 | è stata la più calda della storia in Europa | i dati

(Di martedì 10 gennaio 2023) La scorsala piùnellad’, e la temperatura media nel mondo èdi 1,2 gradi superiore rispetto al periodo pre-industriale, quello compreso tra il 1850 e il 1900. Un evento certamente storico, che la dice lunga sul livello di surrismento globale a cui siamo giunti. Sonoperentori, che impongono sempre più che la questione climatica venga al più presto presa in serissima considerazione. A rivelare il dato è stato il rapporto Global Climate Highlightsdi Copernicus, il programma di osservazioneTerra dell’Unione europea. Un crescendo che non ha mai smesso di incalzare da 8 anni a questa parte. Di fatto, secondo il rapporto, ...

Secondo il rapporto annuale C3S Global Climate, basato sui dati rilevati dal sistema satellitare Copernicus dell'Unione Europea e pubblicato oggi, l'è stata la più calda di sempre in ... Estate del 2022 la più calda della storia in Europa