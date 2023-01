eSerie A TIM | due giornate di eventi tra formazioni e EA SPORTS eSupercup

Leggi su funweek

(Di martedì 10 gennaio 2023) Dopo il successo dei Road Show, laA TIM torna con duedie sfide emozionanti. Martedì 10 e mercoledì 11 gennaio gli Studi di via Deruta 20 a Milano vedranno il completamento delle rose delle 14partecipanti e le prime sfide ufficiali che decreteranno il vincitore della prima edizione della EA. Leche parteciperanno allaA TIM 2023 saranno: Bologna Fc 1909 e, US Cremonese e, Empoli Fc E, Fiorentina E, Hellas Verona FC e, Juventus Dsyre, US Lecce e, AC Monza Team e, U.S. Salernitana 1919 e, Sampdoria ...