Energia | Mes | Pnrr | i dossier aperti tra Italia ed Europa

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il 9 gennaio, nel primo lunedì post festivo, hanno fatto visita a Roma la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente dell’Eurogruppo Pascal Donohe. La doppia visita, come scrive Federico Fubini sul Corriere, fa intravedere la portata della stagione di scelte che segneranno a fondo il cammino del governono. Davanti a tutte ci sono le decisioni da prendere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, naturalmente. Passata la boa delle 55 riforme portate a termine entro dicembre per poter chiedere una nuova erogazione da 19 miliardi di euro, adesso il governo è a un bivio. La premier Giorgia Meloni in campagna elettorale aveva sempre detto di voler rivedere ile adesso se ne presenta l’occasione. La guerra e la crisi dell’hanno cambiato il quadro. L’intesa di Palazzo con Von der Leyen, ...