Emergenza immobiliare | le case costano sempre di più | a Milano prezzi oltre i 5mila euro al metro quadro

(Di martedì 10 gennaio 2023)10 gen – Il costo della vita per le famiglie italiane si fa ogni giornopiù elevato, gli esorbitanti rincari deidellecontribuiscono a peggiorare le condizioni di vita di decine di migliaia di persone, messe alle strette dalla crisi economica. Le grandi città, di conseguenza, si sono trasformate nei luoghi della povertà più assoluta e dell’impossibilità di costruirsi un futuro stabile: secondo i dati raccolti nel primo semestre del 2022 dal report dell’Ufficio studi del gruppo Tecnocasa, chi abita nelle maggiori città italiane deve riuscire a mettere da parte in media dai sei ai nove anni di stipendio per poter acquistare una casa.inaccessibile per comprare, seguono Roma e Firenze Il primato di questa spiacevole classifica lo conquista per ...

Umbria 24 News

...tornato in voga dopo il 'liberi tutti' alla fine della pandemia e del periodo divissuto ...e il giardinaggio Un altro trend esploso dopo il lockdown ha una natura prettamente. ...... finanziaria,o sociale, potrebbe essere iniziata in Italia una nuova fase storica in ... Le due conseguenze più nefaste sul piano economico dell'invasione russa in Ucraina, l'... I trend del mercato immobiliare nel 2023 Hanno organizzato e gestito le occupazioni abusive di immobili e box di edilizia popolare Ater ad Ostia che venivano utilizzati come basi logistiche e depositi per lo stoccaggio di materiale illecito, ...Genova. Saranno completati entro il mese di marzo i lavori di messa in sicurezza dopo la frana in via Posalunga, a Borgoratti, che ha sventrato un appartamento e obbligato a evacuare un intero palazzo ...