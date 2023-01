Emanuela Orlandi | il Vaticano riapre il caso ma la famiglia ne è all’oscuro

Agenzia ANSA

Nearly 40 years after the disappearance of 15 - year - old Italian girl, the Vatican's tribunal has reopened the case, which has received a fresh wave of attention after being featured in a Netflix documentary last year. Vatican spokesman Matteo Bruni ...Nuove indagini su. La magistratura vaticana ha annunciato che saranno riesaminati i dati processuali acquisiti e battute piste poco approfondite. Diverse le istanze presentate dai ... Caso Orlandi, il Vaticano avvia nuove indagini "Vatican Girl": la docuserie Netflix che racconta il caso della sparizione di Emanuela Orlandi, avvenuta il 22 giugno 1983 ...Il Vaticano ha riaperto il caso legato alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha riferito che promotore della giustizia Alessandro Diddi ha ...