Ellen DeGeneres posta il video dell' alluvione a Montecito | in California | È pazzesco!

(Di martedì 10 gennaio 2023) La contea dievacuata per viache si sta abbattendo sullameridionale, in unmostra la furia'acqua vicino alla sua abitazione.ha offerto uno sguardo sulla situazione di, nel sud, martoriata dalle recenti forti piogge e soggetta adesso a ordine di evacuazione, in unpubblicato su Twitter. abbiano reso pericolosa l'area di, dove vivono lei e altre star come Oprah e il principe Harry. Nell'ex conduttrice di talk show, 64 anni, si trova in piedi sulla riva di un torrente mostrando l'acqua ...

Movieplayer

Fidanzata con l'attore Steve Martin, lo lasciò per iniziare una relazione con l'attrice. Le due parlarono anche di matrimonio. Nel corso dell'impegno sul set della sitcom, ...Una notizia terribile è arrivata dall'America e da alcune ore sta facendo il giro del web, lasciando tutti sgomenti: Stephen 'tWitch' Boss, il famoso dj e ballerino dello show di(nel quale ha lavorato dal 2014 fino a quest'anno, esattamente fino a quando il programma ha chiuso i battenti) si è suicidato sparandosi un colpo di arma da fuoco in un hotel di Los ... Ellen DeGeneres posta il video dell'alluvione a Montecito, in ... La contea di Montecito evacuata per via dell'alluvione che si sta abbattendo sulla California meridionale, in un video Ellen DeGeneres mostra la furia dell'acqua vicino alla sua abitazione.«Il design può essere una forza liberatrice che aiuta le persone a vivere per riunirsi o uno strumento di controllo ed esclusione». Frase ardua da comprendere ...