Eliminato GF Vip 7 | Dana Saber | Nicole Murgia o Nikita Pelizon | chi vuoi salvare? Il SONDAGGIO

(Di martedì 10 gennaio 2023) Chitra? E’ questa la nuova domanda che apre ilal termine della puntata del GF Vip 7 numero 27, andata in onda nella prima serata del 9 gennaio su Canale 5. La risposta la sapremo solo nella prossima puntata di lunedì ma i telespettatori... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ilsipontino.net

Nuova ricca puntata del Grande Fratello7 , quella andata in onda nella prima serata di ieri 9 gennaio su Canale 5. Nessun, in chiusura dell'ultimo televoto indetto che ha invece decretato il preferito prima delle nuove ...Fra iche stanno esprimendo la propria opinione non è di certo passato indifferente Al Bano, ... poi rotto con un post sui social che è stato in seguitoe nel quale si era giustificata ... Anticipazioni GF Vip 7, è tutto finito! Ecco chi verrà eliminato Nuova ricca puntata del Grande Fratello Vip 7, quella andata in onda nella prima serata di ieri 9 gennaio su Canale 5. Nessun eliminato, in chiusura dell’ultimo televoto indetto che ha invece decretat ...Nel televoto di questa settimana chi è il concorrente che vuoi eliminare dalla Casa del GF Vip tra Dana, Nicole e Nkita Vota il sondaggio ...