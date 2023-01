Elezioni a San Salvatore Telesino | Rapuano | “Voltiamo pagina con umiltà e determinazione”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn vista delle prossimeamministrative a Saninterviene Augustadi Forza Italia: “Poiché sono amante della democrazia sono felice, fiera e libera di poter dire quanto segue. Sanè di tutti. Sanè di chi lo ama. Sanè di chi lo migliora. Pertanto in virtù di questa democrazia è bello poter dire che SanNON È di chi lo amministra. Io non ho mai avvertito così tanta voglia di miglioramento nelle intenzioni dei Sansi, soprattutto nella sua parte di motore più pregnante di energia, i giovani. In corretta linea con il pensiero della comunità, credo fermamente, che per migliorare qualcosa occorre cambiare ...

anteprima24.it

L'affluenza alla manifestazione diPaolo è stata "impressionante" , riporta l'emittente ... anche se ci sono migliaia di persone che credono che lenon siano state valide, qui in Brasile ......una grande manifestazione che vide riuniti oltre centomila lavoratori nello stadio diPaolo, ... Nel corso degli anni Novanta lein Brasile furono vinte da Fernando Henrique Cardoso, un ... Elezioni a San Salvatore Telesino, Rapuano: "Voltiamo pagina con ... Il consigliere regionale: "Come si fa a votare la mattina un candidato di Toti in Provincia a Savona e al pomeriggio a fare opposizione in Liguria" ...Scene di devastazione in Brasile dopo l'assalto dei sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro al Parlamento. Le forze di sicurezza hanno bloccato l'area intorno al Congresso, al palazzo presidenziale e ...