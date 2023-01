Elena Sofia Ricci | “Torno con ‘Che Dio ci aiuti’ ma passo testimone alla Chillemi”

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) –torna a vestire i panni di Suor Angela in cheDio ci, la fiction di Rai1 giuntasua settima edizione e che vedrà l’uscita di scena dell’attrice che passerà ilcollega Francesca, con lei sin dprima stagione nei panni di Azzurra. Una scelta non facile per: “Amo Suor Angela, le avevo dato il nome di mia nonna”, aveva scritto su Intragram prima della conferenza stampa della fiction nella sede Rai di viale Mazzini. Una scelta che però l’attrice ha voluto fare per tornare al suo primo grande amore: il teatro. “Il teatro è da dove vengo, è la mia passione – racconta la ...

Dieci serate, con la regia di Francesco Vicario e Isabella Leoni, che riportano il pubblico nel convento degli Angeli Custodi, che saluta Suor Angela, interpretata dalla straordinaria..."La parola fine nella vita si può mettere e si può togliere":Ricci parla così della sua esperienza in Che Dio ci aiuti , la serie giunta alla settima stagione e che torna in prima serata su Rai 1 da giovedì 12 gennaio per dieci appuntamenti. Suor ... 'Che Dio ci aiuti 7', cambio della guardia tra Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi Una stagione particolare e rivoluzionaria in cui assisteremo all'addio di Elena Sofia Ricci, alias Suor Angela, personaggio nato nell'ormai lontano 2011. Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon ...