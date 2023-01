Ecco i 4 coach di The Voice Kids

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 10 gennaio 2023) Elettra Lamborghini Tra le novità televisive del 2023 c’è la prima edizione italiana di The. La versione per bambini del celebre format olandese, che in Italia ha ritrovato vita con Antonella Clerici e i Senior, è in arrivo a marzo in prima serata su Rai 1 con un nuovo quartetto di. Nuovo, però, non al mondo di The, poiché si tratta di personaggi che hanno tutti avuto a che fare con il programma. Tre di loro ve li abbiamo anticipati più di un mese fa e arrivano direttamente da TheSenior (al via venerdì 13 gennaio): Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè, punti fermi insieme alla conduttrice. Lo spin-off baby non vedrà la partecipazione dei Ricchi e Poveri (new entry quest’anno a TheSenior) poiché a completare il quartetto ci sarà un volto ...