Ecco come vedere la cometa verde che torna davanti alla Terra dopo 50 000 anni

(Di martedì 10 gennaio 2023) Per la prima volta50.000unata, denominata dNasa C/2022 E3 (ZTF) (nella foto di Dan Bartlett) e scoperta solo il 2 marzo scorso dagli astronomi dell’Osservatorio Palomar nella Contea di San Diego, in California, ricomparirà nel cielo notturno della. E, secondo la Nasa, si avvicinerà al soledomani, il 12 gennaio. Visibile, probabilmente, anche a occhio nudo – ma meglio con un binocolo – lata C/2022 E3 (ZTF) sarà riconoscibile per il suo coloree un manto scintillante. E potrà essere osservata agevolmente nell’emisfero settentrionale , quindi da chi si trova nella calotta superiore della, sopra l’equatore, guardando in basso sull’orizzonte nord-orientale poco prima di mezzanotte. La ...

