E’ Sophie Codegoni la nuova Bonas di Avanti Un Altro

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 10 gennaio 2023) E’ appena iniziata la dodicesima stagione diUn, programma condotto da Paolo Bonolis che ha sempre come spalla Luca Laurenti. Novità assoluta in questa edizione èche debutta come, ricevendo il testimone da Sara Croce.è un volto noto su Canale 5 per aver partecipato d altri programmi televisivi di successo della rete, come ad esempio Uomini e donne. Scopriamo di più su questa giovane donna.Un, chi è davveroè nata a Riccione 22 anni fa ed è già nota per essere stata la più giovane tronista di Uomini e donne con solo 18 anni. Ai tempi scelse di uscire con Matteo Ranieri, ma la loro storia è durata ...