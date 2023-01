E se l’ufficio non fosse più un luogo ma un concetto? Patrizio Ambrosetti lancia la petizione dei nomadi digitali

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 10 gennaio 2023) Li abbiamo chiamati – nelle migliori delle ipotesi –, giramondo, globe-trotter. Abbiamo fantasticato sulla loro meravigliosa vita sempre in giro e mai monotona e – ammettiamolo – ci siamo chiesti come potessero fare. Sono i lavoratori senza fissa dimora, che per portare a termine i propri incarichi non hanno bisogno di una sede fissa, una scrivania, un ufficio, un cartellino da timbrare e unfisico da raggiungere. Svolgono le proprie mansioni in spiaggia, davanti a un tramonto, in vetta a una montagna, in una metropoli trafficata, incarnano alla perfezione il nuovo modo di interpretare il lavoro nella sua vera essenza e, prima di altri, hanno imparato una delle lezioni che il Covid-19 ci ha impartito: i lavori non sono tutti uguali. Perché se è vero com’è vero che il lavoro del futuro è nomade è altrettanto vero ...