E’ morto il poeta e saggista Charles Simic | nel 1990 vinse il Pulitzer

(Di martedì 10 gennaio 2023) Lo scrittore,statunitense di origine serba, apprezzato autore di poesie di semplice eleganza in cui ritrae con versi che attingono all’immediatezza del parlato gli eventi minimi del quotidiano, èlunedì 9 gennaio all’età di 84 anni in una casa di riposo di Dover, nello stato del New Hampshire (Usa). L’annuncio della scomparsa di uno dei maggiori poeti contemporanei è stato dato dall’amico Dan Halpern, direttore esecutivo della casa editrice Alfred A. Knopf, al “New York Times” Nato a Belgrado il 9 maggio 1938,emigrò negli Stati Uniti con la sua famiglia nel 1954, stabilendosi a Chicago. Dopo la laurea e il dottorato alla New York University, ha insegnato letteratura americana e scrittura creativa all’Università del New Hampshire, di cui era ...

