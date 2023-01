“È morto anche lui” Addio all’attore del cinema e della tv | la notizia è stata confermata poco fa

(Di martedì 10 gennaio 2023) L’attore e scrittore che ha recitato ne “Il temponostra vita”, “The Young and the Restless” e il film ”Il cacciatore”, che gli è valso una nomination all’Oscar per la migliore sceneggiatura originale, èil mese scorso ma ladel decesso di Quinn Redeker,solo adesso dal suo manager Christopher Hartman. Hartman ha dichiarato in una e-mail alla CNN che Quinn Redeker èil 20 dicembre per cause naturali. Aveva 86 anni. Il manager dell’attore ha detto che la figlia di Redeker, Arianne Raser, ha confermato lanella tarda serata di lunedì. L’attore ha lasciato i suoi figli Brennen, Arianne, Glaen e Quinn Jr., oltre a due nipoti. Leggi: “maestro”....

RaiNews

... non me la sento di rischiare così ancora', dice Andriani, che, assieme alla collega Giada (che hapubblicato un post su Facebook) ha voluto far sentire la sua voce. Giorgio Falcetto è: ...... entrando nel dettaglio di una modalità barbara ed atrocedal punto di vista psicologico. Per ... Colpì il padre alla gola con una fiocina da pesca:dopo mesi di agonia. Il figlio: 'Non è ... Onu, nel 2021 è morto un bambino o un giovane ogni 4,4 secondi Il padre pagò il riscatto nella notte tra il 31 luglio e il primo agosto dello stesso 1975, notte a cui risale, secondo gli investigatori, anche la morte della ragazza. Il corpo venne ritrovato in una ...Prima il ricovero d'urgenza per un malore improvviso e subito grave. Libero Passaforte, 17 anni, sabato sera si è sentito male, con forti dolori alla testa, febbre alta tanto che ...