“È lavabile? Andate a fare in c***” Cruciani stende gli ambientalisti

(Di martedì 10 gennaio 2023) Io dico semplicemente questo, perché mi fa andare ai matti. Questi ragazzi di Ultima Generazione, e anche qualche anziano che li accompagna, parlano di estinzione del pianeta. “Abbiamo solo due anni e poi sarà un disastro”, “la terra sarà distrutta”, “voi non fate un cazzo e quindi ci dobbiamo muovere noi”. C’è insomma il grande pericolo dell’estinzione del pianeta. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/.mp4 Questo dicono questi signori che imbrattano il Senato, che bloccano le strade e via dicendo. Ma con cosa vanno lì? Con la vernice. La vernice! Questa cosa mi manda ai matti. Eh no: se voi credete che ci sarà l’estinzione del pianeta, dovete andare con la vernice vera. Se voletei rivoluzionari dovete sovvertire l’ordine. E non la vernice ...

L'ambientalismo ha bisogno di eroi, non solo di vernice lavabile Il blitz al Senato di Ultima Generazione ha inaugurato il 2023 dell'attivismo radicale per il clima. Superata la minestra sui quadri, le azioni sono ...Liberi gli attivisti di Ultima generazione dopo il blitz al Senato contro l'inazione politica sui cambiamenti climatici, ma andranno a processo a maggio.