E da esperto stalker diventa vittima di un rivale nel campo dell' intrusione

(Di martedì 10 gennaio 2023) È stato diffuso ieri il trailer di You 4, nuova stagione con protagonista lo-serial killer Joe, surclassato l’anno scorso nelle preferenze da Jeffrey Dahmer; ora vediamo se tornerà a riprendersi i cuori del pubblico. Come sempre con i trailer definitivi, scattano le ipotesi di lettura di trama, memori del cliffhanger’ultima puntata con Joe a passeggio per Parigi dopo aver depositato il figlio alla porta di una coppia gay. Dalle immagini il protagonista di You 4 è sempre Penn Badgley. Ma stavolta, anziché essere il ricercato, si trova, involontariamente, a dover svolgere il ruolo di detective, trasformandosi in una sorta di Sherlock Holmes. Penn Badgley, ex di Black Lively e serial killer ...

IGN ITALY

..." Ammetto che ho dovuto aspettare fino alla seconda metà di God of War (2018) per sentirmi... Dopo una battaglia con una ferocechiamata The Huntress, ho acquisito Winter's Bite, un ...... dagli strani misteri dell'algoritmo di TikTok, dagli, dai molestatori e dai troll. Eppure, ...dal fatto che le principali decisioni vengano prese da gente che lavora in un paesenell'... I giochi più importanti in arrivo nel 2023 Lo sviluppatore di Stalker 2, GSC Game World, ha rilasciato un nuovo trailer per il suo prossimo sparatutto, con i preordini per il gioco di nuovo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...