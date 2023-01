Dumfries | Pimenta spaventa l'Inter E su Pogba | 'Juve | ha capito cosa fare'

(Di martedì 10 gennaio 2023) Rafaela, che ha ereditato le redini dell'agenzia 'One' dopo la morte di Mino Raiola, parla a Calcio Totale su Rai Sport....

Calciomercato.com

Rafaela, agente di Denzel, ha parlato ai microfoni di Rai Sport del futuro del suo assistito con l'Inter Rafaela, agente di Denzel, ha parlato ai microfoni di Rai Sport del ...Commenta per primo Rafaela, rappresentante di Denzel, parla alla Rai: 'Il mercato di gennaio è di sostituzione. Sarà molto interessante questo, ho visto certe squadre ad agosto rimandare le proprie decisioni a ... Inter, l'avvocato Pimenta spaventa su Dumfries | Mercato ... E' risaputo che l'esterno dell' Inter Denzel Dumfries, che ha anche molto ben figurato con la nazionale olandese ai mondiali in Qatar, ha diverse pretendenti sul mercato tra cui il Chelsea. Il club ne ...E' risaputo che l'esterno dell'Inter Denzel Dumfries, che ha anche molto ben figurato con la nazionale olandese ai mondiali in Qatar, ha diverse pretendenti sul mercato tra cui il Chelsea. Il club ner ...