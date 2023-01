Due 23enni beneventani condannati a Chieti | rapinarono studenti universitari

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl giudice del Tribunale di, Maurizio Sacco, ha condannato a tre anni e otto mesi di reclusione i duedi Benevento, Mario Schettini e Marco Chiariello, accusati di violenza privata e rapina ai danni di dueabruzzesi. I fatti nella zona della movida dello scalo, a, nel 2021 Per loro il pm Natascia Troiano aveva chiesto la condanna a tre anni e tre mesi. I due campani sono stati anche interdetti per cinque anni dai pubblici uffici e nella sentenza il giudice ha riqualificato la violenza privata in tentata rapina. I fatti risalgono alla sera del 20 novembre del 2021 e sono avvenuti aScalo nella zona dell’università: le vittime sono duedi 19 anni ...

