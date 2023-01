Droga | otto arresti | smantellata base di spaccio nel Casertano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCinque persone in carcere e tre ai domiciliari: è il bilancio dell’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e realizzata dai carabinieri che ha smantellato un’organizzazione criminale che spacciavanei comuni casertani di Sessa Aurunca e Mondragone. Luogo di– è emerso – gli stretti vicoli dei centri storici delle due cittadine, dove gli indagati smerciavano con frequenza, mettendosi al riparo da indagini mediante un collaudato linguaggio criptico, telefoni e auto dedicati solo per l’attività illecita. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca, che hanno iniziato ad indagare nel 2020, hanno accertato almeno mille episodi di, arrestando in flagranza spacciatori e identificando parecchi consumatori, e sequestrando ...

Agenzia ANSA

...polarizzazione politica e sociale del Brasile in cui Lula ha immediatamente revocato ben... oltre a riprendere il controllo dell'Amazzonia caduta nelle mani di trafficanti die miliziani. ...In questa direzione va ad esempio l'impegno per il contrasto allo spaccio dinei parchi o nelle aree vicine a luoghi sensibili come le scuole. Sono stateinvece le patenti ritirate nella ... Droga: otto arresti, smantellata base spaccio nel Casertano ... Provvedimento contro una coppia di italiani gravemente indiziati di aver organizzato, gestito e tratto profitto dall’occupazione abusiva di locali e box di proprietà dell’Ater di va delle Ebridi e via ...Il principale indagato è stato in possesso di un chilogrammo di cocaina, e oggetto di un sequestro di denaro, veicoli, imbarcazioni e altri beni di lusso per ...