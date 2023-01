(Di martedì 10 gennaio 2023) Hashish, marijuana edidi dubbia provenienzain. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca dopo aver effettuato un controllo in un’abitazione di Cellole. Cellole,diin: arrestato 28enne I militari dell’arma, dopo ildi questa mattina, hanno tratto in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Teleclubitalia.it

Le somiglianze tra la distruttiva, feroce e inquietante invasione didi "bolsonaristas" ... oltre a riprendere il controllo dell'Amazzonia caduta nelle mani di trafficanti die miliziani.Organizzare l'arrivo di centinaia di bus condi sostenitori di Jair Bolsonaro non è ... preso el Ratón, figlio dell'ex re dellael Chapo Guzman. L'arresto è un regalo per Joe Biden ... Droga e migliaia di euro nascosti in casa: blitz nel casertano I carabinieri hanno perquisito la casa di un 30enne del Napoletano sorpreso con della droga e quella di sua zia: la donna aveva oltre 700 grammi di marijuana ...Commercianti di Serramanna insieme a Mondo Libero dalla Droga mirata alla prevenzione contro le dipendenze da sostanze stupefacenti.